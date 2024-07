Nadal e Ruud salvam match-point e vão à semi de duplas no ATP de Bastad

Nadal e Ruud (Foto: Adam Ihse / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 17/07/2024 - 14:30 • Bastad (SUE)

A parceria formada por Rafael Nadal e Casper Ruud está na semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia. A dupla superou o russo Roman Safiullin e o francês Theo Arribage. O espanhol e o noruêgues precisaram de 1h36 para fechar o placar em 6/4, 3/6 e 12-10.

O jogo foi bastante equilibrado, a quebra da primeira etapa aconteceu com Ruud, o norueguês trabalhou bem na rede, abriu 5/3 e administrou para levar o set. Na segunda parcial, Rafael e Casper abriram 3/0 com quebra no 2º game, mas tomaram a devolução e levaram a virada com nova quebra no 8º game, após o Safiullin alongar disputas da linha de base.

Contanto com apoio da torcida, Nadal e Ruud encararam um disputado match-tiebreak, salvaram match-point no 19º ponto e fecharam a disputa com mini-quebra no 22º, em uma parcial com três mini-quebras para cada duplas.

Nas semifinais, eles esperam pelos vencedores do duelo entre os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz e a dupla entre o russo Pavel Kotov e o polonês Piotr Matuszewski, jogo que acontece nesta quinta-feira (18) por volta das 7h30 (de Brasília).

