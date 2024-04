Nadal e Alcaraz comentam possibilidade de formar dupla nos Jogos Olímpicos de Paris

Carlos Alcaraz é grande fã de Rafael Nadal (Foto: CHRIS UNGER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 09:56 • Madri (ESP)

Em entrevista ao "RTVE", o tenista Rafael Nadal comentou os seus planos para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O espanhol ainda não tem certeza de qual modalidade disputará no evento, que também será realizado em Roland Garros, mas levantou a possibilidade de se juntar a Carlos Alcaraz nas duplas.

- Posso dizer que meu plano é competir no evento olímpico. Não sei em quais modalidades, verei isso nos próximos meses, mas adoraria jogar com o Carlos. Sim, finalmente podemos fazer isso, seria bom jogarmos um torneio de duplas juntos primeiro. Tenho esperança de competir lá, não importa o que aconteça em Roland Garros - disse o espanhol, que estreia nesta quinta-feira (25) contra Darwin Blanch no Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Já em um bate-papo com o jornal "Marca", o jovem astro Carlos Alcaraz confessou ter "medo" de procurar Rafa para fazer o convite para duplas.

- Não conversamos sobre isso. Encontrei com ele esses dias nos torneios, mas a verdade é que não me atrevi a contar-lhe. Não sei, é algo que me deixaria muito emocionado, seria um sonho e por isso me obriga. Ter que contar a ele é algo que me impõe. Eu sei que ele está animado para jogar comigo. Já disse mil vezes que seria ótimo jogar duplas com ele nas minhas primeiras Olimpíadas - afirmou.