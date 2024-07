Nadal desiste das duplas, e brasileiros vão à final em Bastad

Rafael Matos de preto e Orlando Luz de branco (Foto: Nordea Open)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/07/2024 - 14:18 • Bastad (SUE)

Rafael Nadal desistiu das semifinais de duplas do ATP 250 de Bastad, na Suécia. O espanhol, que jogou durante a semana com o norueguês Casper Ruud, enfrentaria os brasileiros Orlando Luz e Rafa Matos, atletas da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC).

Nadal vem de mais de seis horas em quadras nos últimos dois dias e prioriza a decisão da chave de simples. O espanhol ganhou do argentino Mariano Navone em maratona de quatro horas e venceu de virada o croata Duje Ajdukovic em 2h10min.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O espanhol volta à quadra neste domingo (21) em busca do segundo título em Bastad contra o vencedor do confronto entre o português Nuno Borges e o argentino Thiago Tirante.

Orlando Luz de azul e Rafa Matos de cinza (Foto: Divulgação)

Com a classificação sem entrar em quadra, Orlandinho e Rafa Matos buscam o título em Bastad contra os franceses Gregoire Jacq e Manuel Ginard. A dupla da França passou na semifinal por Aleksandr Nedovyesov, do Cazaquistão, e Gonzalo Escobar, do Equador, cabeças de chave 1.

Rafa Matos busca o terceiro título na temporada — ganhou o Rio Open com o colombiano Nicolás Barrientos e o ATP 250 de Stuttgart com o mineiro Marcelo Melo. Já Orlandinho mira o primeiro troféu de nível ATP.