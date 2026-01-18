MVP da Kings, Kelvin 'Gelado' exalta foco do Brasil: 'Difícil tirar da gente'

A Seleção Brasileira faturou o bicampeonato da Kings World Cup no último sábado (17), e os grandes protagonistas da decisão, Kelvin Oliveira, o "Gelado", eleito MVP da partida, e o atacante Leleti, celebraram o troféu ainda no gramado do Allianz Parque.

— Eu só pensava no título. Estávamos muito confiantes de que daria certo. Viemos com a proposta de sermos campeões e fizemos por onde; valeu a pena todo o esforço, dedicação e resiliência. Deus abençoou no final. O título é nosso, é do Brasil e dessa torcida que fez uma festa linda — celebrou Leleti.

A final foi uma das partidas mais complicadas do torneio devido à forte chuva e ao gramado pesado. As condições foram um desafio à parte, já que o elenco estava acostumado ao ambiente controlado de locais fechados, onde o restante do campeonato foi disputado. Por conta disso, o time brasileiro precisou de paciência para encontrar seu ritmo e deslanchar no placar.

Autor do gol que selou a vitória, o capitão Kelvin Gelado destacou a evolução técnica do Mundial:

— O nível subiu muito, mas o nosso time também melhorou demais. Estávamos muito focados; era difícil tirar esse título da gente. Provamos dentro de campo que somos os melhores do mundo — afirmou o camisa 10.

Brasil vence Chile e é campeão da Kings World Cup (Foto: Reprodução Instagram)

Como foi a final da Kings World Cup?

O primeiro gol do Brasil saiu dos pés de Leleti, que precisou de apenas uma tentativa para abrir o placar. Com isso, os chilenos partiram para o ataque, mas o goleiro Victão fez duas defesas na grande área, sem dar chances ao adversário. A torcida vaiava todas as vezes que a equipe do Chile tocava na bola.

Aos quatro minutos, Lipão recebeu o cruzamento e anotou seu primeiro gol na noite — o seu 13° na Kings World Cup. Minutos depois, Dedo cabeceou, marcou o terceiro do Brasil e foi comemorar com a galera. A primeira 'carta secreta' da Seleção foi descartada, mas Michel Elias acabou errando o pênalti do presidente.

Assim como os brasileiros, os chilenos jogaram sua carta secreta; porém, nenhum presidente desceu para bater o pênalti, e Nacho Herrera marcou o primeiro gol do Chile.

Com o campo molhado, alguns jogadores chegaram a escorregar. Durante um dos lances, um princípio de confusão parou o jogo, resultando na punição de Canhoto, que ficou fora por dois minutos.

A segunda etapa começou com gol chileno e cartão amarelo para Andreas. O tempo passou e nenhuma das equipes conseguiu avançar ofensivamente. No contra ataque, Lipão marcou seu segundo e aumentou a vantagem. Na vontade de alcançar o companheiro na disputa da artilharia, Leleti anotou mais um para o Brasil.

A torcida não parou de cantar um minuto e empurrou os jogadores na reta final. Kelvin Oliveira marcou o sexto e último gol, que garantiu o troféu de campeão da Kings World Cup para o Brasil.

