Monteiro e Pigossi furam o quali e Brasil quebra jejuns no tênis masculino e feminino em Roland Garros

Publicada em 24/05/2024 - 13:17 • Paris (FRA)

O Brasil segue com tudo em Roland Garros. Com a classificação de mais três tenistas no quali, o país quebrou jejum no Grand Slam do saibro com quatro jogadores na chave masculina.

A chave principal masculina terá quatro jogadores (Thiago Wild, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Thiago Monteiro) repetindo o último feito de 2009 quando tivemos Thomaz Bellucci, Marcos Daniel, Thiago Alves (entrando como lucky-loser) e Franco Ferreiro. Na época, Alves caiu diante do francês Jeremy Chardy, Daniel perdeu de Rafael Nadal, Bellucci caiu diante do argentino Martin Arguello e Ferreiro perdeu batalha para Feliciano Lopez.

➡️ Felipe Meligeni vence no quali e jogará Roland Garros pela primeira vez

A vez onde mais brasileiros jogaram Roland Garros foi em 1984 com sete jogadores (Carlos Kirmayr, Cássio Motta, Julio Goes, João Soares, Marcos Hocevar, Eduardo Oncins e Givaldo Barbosa). O país teve ainda os anos de 2002 e 2005 com quatro atletas.

Na chave feminina o país terá duas jogadoras (Bia Haddad Maia e Laura Pigossi) pela primeira vez no torneio desde 1990 quando tivemos Andrea Vieira e Luciana Corsato.

Monteiro e Pigossi arrasam na final do quali

Após a classificação de Felipe Meligeni, a sexta-feira terminou com Thiago Monteiro e Laura Pigossi arrasando e também furando o qualificatório. Monteiro, número dois do país e 84º do mundo, derrotou o espanhol Daniel Rincon, 226º colocado, por 2 sets a 0 com autoritários 6/4 6/2 após 1h12min de duração. Thiago quebrou três vezes o saque do rival, duas no segundo set, e salvou as quatro chances do oponente.

Esta será a sexta vez de Thiago Monteiro em Paris. Ele estreou em 2017 e em 2020 alcançou a terceira rodada como o melhor resultado, o que é seu maior resultado em Grand Slam.

O cearense mantém sua boa fase. Ele passou os qualies dos Masters 1000 em Madri e Roma fazendo terceira rodada na Espanha, derrubando Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo na época, e caindo nas oitavas na capital italiana onde atingiu seu maior desempenho neste tipo de torneio.

(Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Um ano após perder uma batalha na final do qualificatório de Roland Garros, Laura Pigossi, número 119 do mundo, espantou o trauma, arrasou e se classificou para jogar a chave principal de Roland Garros pela primeira vez. A paulistana medalhista olímpica derrotou a romena Cristina Dinu, 229ª colocada, por 2 sets a 0 com um duplo 6/2 após 1h14min de duração na quadra 14 do complexo em Paris, na França.

Pigossi disputará pela terceira vez a chave principal de um Grand Slam. Ela jogou o Australian Open do ano passado e Wimbledon em 2022. E fará sua estreia na capital francesa onde conhecerá sua adversária nas próximas horas.

O jogo foi dominado pela brasileira que abriu 5 a 1, sacou para o set, mas foi quebrada. Ela se recuperou rapidamente para quebrar de novo e fechar a contagem. No segundo set teve um primeiro game salvando oportunidades da rival e confirmou. Abriu uma quebra, fez 3 a 0. A rival devolveu, encostando em 3 a 2, mas Laura rompeu duas vezes, foi pra cima e fechou, vibrando com a vitória.

(Foto: Copa Colsanitas)