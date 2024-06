Max Verstappen em Barcelona, na Espanha (Foto: Josep LAGO / AFP)







Publicada em 22/06/2024 - 15:39 • Barcelona (ESP)

Foi por muito pouco, mas não foi neste sábado (22) que Max Verstappen fez a pole-position para o GP da Espanha. Depois de um domínio amplo e absoluto nas primeiras sete corridas, onde largou na frente em todas, desta vez o tricampeão mundial amarga um jejum de três provas sem cravar a posição de honra.

O neerlandês, por sua vez, gostou do que viu na classificação, embora tenha ficado atrás de Lando Norris em Barcelona.

— Acho que tudo foi um pouco melhor, ao longo do fim de semana, tentei achar o equilíbrio ideal, mas às vezes é isso aque acontece. No geral, estou satisfeito com o desempenho — disse Max.

Chamou a atenção a tática da Red Bull com Sergio Pérez dando vácuo para que Verstappen pudesse ser mais rápido e ganhasse tempo.

— Isso foi por acaso, esse reboque. Nem sabia onde Checo estava na volta, mas infelizmente não foi o suficiente. — declarou.

Com apenas 0s020 de diferença para o pole, o #1 sabe que está no jogo para conquistar mais uma vitória na temporada, afinal, a performance do RB20 colaborou bastante ao longo de toda a classificação.

— Ainda que durante o treino, o vento tenha ficado mais forte e, talvez, tenha sido o causador para dificultar as coisas no Q3, mas no geral, fiquei muito feliz com o nosso desempenho — completou.