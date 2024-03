Mercedes vê Alonso e Sainz como candidatos para 2025, mas tudo depende de Verstappen

Toto Wolff ainda não definiu o substituto de Lewis Hamilton na Mercedes (Foto: LAT Images)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 31/03/2024 - 16:38 • São Paulo (SP)

A Mercedes ainda segue em busca do substituto de Lewis Hamilton para 2025 e revelou alguns dos nomes que estão em seu radar. O time alemão tem como prioridade tirar Max Verstappen da Red Bull. Mas caso isso não aconteça, nomes como Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso e Carlos Sainz também são uma possibilidade. Mas tudo depende da decisão do tricampeão.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, não esperava que Hamilton fosse deixar a equipe no fim de 2024 e foi pego de surpresa com o anúncio de que o heptacampeão vai se mudar para a Ferrari em 2025. A notícia se tornou pública no início de fevereiro e, desde então, as Flechas de Prata estão em busca de um bom nome para a próxima temporada da Fórmula 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wolff aproveitou os conflitos internos da Red Bull para sondar Verstappen como um possível substituto. As conversas parecem ter sido bem promissoras, uma vez que o dirigente trata o tricampeão como principal candidato ao posto. Porém, caso não avance nas negociações com o neerlandês, a equipe tem outras opções no radar.

“Ainda não foi definido. Acho que depende também do que Max faz. Temos um jovem que é muito promissor e não quero colocar mais pressão sobre ele. Mas parece que ele pode ser um dos melhores. Mas também não queremos jogá-lo em um carro de F1 antes da hora, ele só tem 17 anos”, apontou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.