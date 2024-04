Mercedes realiza atualizações no carro para GP de Miami

Carro W15 da Mercedes (Foto: Reprodução)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/04/2024 - 13:36 • São Paulo (SP)

A Mercedes ainda busca melhorar o desempenho do W15 e vai levar atualizações para o GP de Miami, que acontece no próximo fim de semana. De acordo com James Allison, diretor-técnico, o objetivo do novo pacote é melhorar o equilíbrio do carro e o ritmo de classificação.

Apesar da boa corrida sprint em que Lewis Hamilton foi segundo colocado em Xangai, a Mercedes não teve um bom fim de semana na China. Durante a classificação para a corrida principal, o time alemão viu o #44 ser eliminado ainda no Q1 e partir da 18ª posição. Para piorar, o britânico não conseguiu extrair o desempenho do W15 e só conseguiu finalizar a prova em nono.

George Russell, por outro lado, até conseguiu avançar para o Q3, mas ficou apenas em oitavo. Na corrida, não conseguiu ir além do sexto lugar. Por isso, Allison confirmou que os novos componentes foram desenvolvidos para melhorar a falta de equilíbrio do W15.

- Temos pacotes de atualização para o carro, mas também teremos componentes que esperamos que corrijam o problema de equilíbrio que está nos causando problemas. Por mais doloroso que seja falar desta forma depois de um fim de semana como o da China, só temos de lembrar que no futuro haverá corridas em que podemos fazer essas melhorias, onde estaremos em boa posição e poderemos progredir - apontou o diretor-técnico da Mercedes.

- Durante todo o ano tivemos um carro com problemas na dianteira, e na China isso ficou ainda mais evidente. Vamos da China para Miami, uma pista completamente diferente. Nosso desafio é fazer algo diferente do que foi visto em Xangai - completou o engenheiro.

A classificação para o GP da China viu Sergio Pérez, segundo colocado, ficar a cerca de 0s3 do sétimo lugar de Carlos Sainz. E os tempos cada vez mais apertados têm se tornado uma constante nas últimas rodadas da F1. Por isso, a Mercedes espera ter algum ganho de desempenho no ritmo de volta rápida.

- Certamente aprendemos algo com a China. Esperamos também mais ritmo de classificação com as atualizações de Miami. Com um grid tão próximo, qualquer mudança pode surtir uma grande diferença. Aprendemos no fim de semana na China que se você quer ser ambicioso, você tem de fazer isso na corrida sprint e depois ajustar a configuração do carro para a corrida de domingo, e não o contrário - finalizou.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.