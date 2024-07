Mercedes evita polêmica após embate Norris e Verstappen na F1: ‘Sem correlação com 2021’

Mercedes venceu o Grande Prêmio da Áustria (Foto: MAX SLOVENCIK / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/07/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 teve um déjà vu da temporada 2021 no embate entre Lando Norris e Max Verstappen nas voltas finais do GP da Áustria, porém o chefe da Mercedes, Toto Wolff, evitou alimentar polêmicas ao comentar as falas do líder da McLaren, Andrea Stella. O austríaco afirmou que embora não tivesse acompanhado na hora, não via a batida como consequências de má gestão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no campeonato que marcou o primeiro título do neerlandês na categoria.

O lance decisivo aconteceu na volta 64 de 71. Depois de muito tentar, Norris achou espaço e foi mais uma vez para a ultrapassagem sobre Verstappen, só que o #1 não aliviou o pé. Os dois inevitavelmente colidiram e tiveram de ir aos boxes para trocar pneus. Norris abandonou, enquanto Max voltou e, mesmo com 10s de punição pelo incidente, terminou em quinto.

Após a corrida, Stella não economizou nas palavras.

- Toda a população mundial sabe quem foi o responsável, menos um certo grupo de pessoas. O problema é que se você não resolve estas coisas direito, elas voltam. E voltou hoje porque não foram bem resolvidas no passado, nas brigas com Lewis. Precisava ser punido de forma mais dura. Assim, você aprende a correr de certa forma justa - cobrou.

Wolff, então, foi questionado sobre a fala do italiano, mas preferiu ficar fora da briga.

- Não acho que se possa tirar essa conclusão. Já faz tanto tempo, e, da nossa parte, estamos em um lugar diferente hoje. Quando um não quer, dois não brigam. Para ser franco, não vi a corrida de Lando e Max, não vi como tudo aconteceu - analisou Toto

- Preciso assistir antes de ter uma opinião, mas não veria o que aconteceu em 2024 como uma grande consequência de 2021 não ter sido bem administrado. Não acho que tenham correlação - frisou chefão da Mercedes.

A batida entre Verstappen e Norris acabou dando a vitória do GP da Áustria de bandeja a George Russell, a primeira da Mercedes na temporada 2024. Ao todo, a equipe de Brackley deixou o Red Bull Ring com 45 pontos, o time que mais pontuou na etapa, e agora tem 196 no Mundial de Construtores, a 72 da McLaren.

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.