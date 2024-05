Mercedes espera e Red Bull rejeita: por que Sauber é favorita para ter Sainz em 2025?

Sainz é piloto da Ferrari (Foto: Divulgação / Ferrari)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/05/2024 - 23:05 • São Paulo (SP)

Depois de ser preterido pela Ferrari e ter de abrir caminho para a chegada de Lewis Hamilton em 2025, Carlos Sainz ainda não definiu qual será seu próximo destino na Fórmula 1. No agitado mercado de pilotos que se desenhou nesta temporada, as vagas na Mercedes e Red Bull são as mais cobiçadas do grid, embora tudo indique que o atual companheiro de Charles Leclerc não está sendo mais sequer cogitado para nenhuma delas.

Em meio ao domínio imposto pelo time de Milton Keynes na temporada passada, quando os taurinos venceram 21 dos 22 GPs que foram disputados, Sainz foi o único que conseguiu quebrar essa série de triunfos ao cruzar a linha de chegada em primeiro no GP de Singapura. Ainda que tenha terminado o Mundial de Pilotos apenas na sétima colocação, Carlos acreditava que as boas performances fariam dele uma figura desejada pelas rivais, aumentando a probabilidade de permanecer em uma equipe de ponta no próximo certame. Mas a história seguiu um rumo diferente do imaginado.

Nas Flechas de Prata, Toto Wolff já deu todos os indícios de que há apenas duas opções claras para ocupar o cockpit ao lado de George Russell: Max Verstappen ou Andrea Kimi Antonelli. Enquanto o tricampeão mundial já desconversou diversas vezes sobre o assunto, afirmando categoricamente que não há qualquer motivo que o faça sair da Red Bull neste momento, o italiano de apenas 17 anos sonha com a oportunidade de subir mais um degrau e chegar à categoria mais importante do automobilismo, embora ainda esteja em seu primeiro ano na Fórmula 2.

Nesta quarta-feira (22), a emissora britânica Sky Sports revelou que a escolha da Mercedes está realmente limitada a esses dois nomes. Nem mesmo Esteban Ocon, que continua tendo a carreira gerenciada pela marca alemã, está no radar. O meio informou que Wolff está decidido a esperar mais alguns meses enquanto observa de perto a crise interna na Red Bull e o desenrolar da situação de Verstappen, ao mesmo tempo em que tenta atrair outros nomes da esquadra de energéticos como Adrian Newey, por exemplo, para servir de isca ao neerlandês. Caso falhe, Antonelli assume a vaga.

Desta forma, restava a Sainz ficar de olho na atual campeã de construtores, já que Sergio Pérez está em último ano de contrato e ainda não chegou a um novo acordo. No entanto, as negociações entre as partes já começaram, embora exista um impasse quanto ao tempo de validade do novo vínculo — a Red Bull ofereceu mais uma temporada ao mexicano, que, por sua vez, quer seguir até o fim de 2026.

Apesar de nada ainda estar definido, a Sky Sports também trouxe a informação de que a equipe austríaca — que chegou a conversar com o madrilenho sobre o futuro, de acordo com Helmut Marko — está mais propensa a renovar com Checo e, por isso, mais uma porta está fechada para Carlos.

O que sobrou, então, é a Sauber. Apesar de atualmente ser uma escuderia de fundo de grid, as expectativas são altas para a chegada da Audi em 2026, quando um novo regulamento também entra em vigor na F1, o que deve alterar a ordem de forças na classe rainha. Com o enorme sucesso obtido em outras categorias do esporte a motor, além do amplo conhecimento no desenvolvimento de unidades de potência, a marca das quatro argolas é vista com bons olhos e pode surpreender.

Após tirar Nico Hülkenberg da Haas, a Audi já declarou que Sainz é o principal alvo para 2025, e, inclusive, fez uma proposta “muito lucrativa” ao espanhol, que permanece cauteloso quanto ao caminho que irá seguir nos próximos anos.

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de maio com o tradicional GP de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024, nas ruas de Monte Carlo.