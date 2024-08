Lewis Hamilton assistindo esgrima nas Olimpíadas (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/08/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A Mercedes se prepara cada vez mais para lidar com a vida pós-Lewis Hamilton na Fórmula 1 a partir do fim do ano, quando o piloto se muda para a Ferrari após 12 temporadas. Há muito para destacar sobre o que significa perder um piloto que venceu seis títulos individuais pela equipe, mas o diretor de engenharia, Andrew Shovlin, destacou a parte pessoal da coisa.

Segundo Shovlin, o que vai fazer muita falta é trabalhar com o lado divertido de Hamilton no dia a dia de fábrica.

— Vou sentir fala dele como figura, porque é muito divertido trabalha junto dele — afirmou.

Do ponto de vista da relação entre piloto e equipe, Shovlin sublinhou a possibilidade inata de Hamilton entender o comportamento de carros e pneus.

— O ritmo de corrida de Lewis tem sido extremamente bom, mas que ele entrega para a equipe é muita velocidade e boa noção do que o carro precisa. Lewis é muito bom para destacar onde estão as fraquezas do carro — seguiu.

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

— É difícil dizer o que vamos sentir falta especificamente do ponto de vista de engenharia. Além, claro, de uma sensação inata de como os carros e os pneus estão se comportando, algo que é muito importante para alimentar o processo de desenvolvimento — finalizou.

George Russell, por exemplo, já pensa no ano que vem e prepara a possibilidade de brigar pelo título mundial.

A Fórmula 1 está na tradicional pausa das férias de verão na Europa e volta de 23 a 25 de agosto em Zandvoort, para a disputa do GP dos Países Baixos.