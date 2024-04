Meligeni faz apelo à ATP e diz: ‘Os monstros estão descontrolados’

Medvedev esbraveja contra supervisor em Monte Carlo (Foto: Reprodução / Tennis TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 11:08 • São Paulo (SP)

Ex-top 25 do mundo e semifinalista de Roland Garros em 1999, Fernando Meligeni fez um apelo à ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, que cuida do tênis masculino. Segundo Fininho, a entidade deveria fazer algo para conter a fúria dos tenistas, que têm protagonizado cenas desagradáveis contra os árbitros.

Esta semana foram inúmeros os momentos de fúria dos atletas. Daniil Medvedev gritou com o árbitro e o supervisor em suas duas partidas, Holger Rune discutiu com Carlos Bernardes e Novak Djokovic também reclamou. Meligeni usou também o exemplo de Andrey Rublev, que foi desclassificado em Dubai, mas depois teve a pena aliviada sem perder pontos.

- Os tempos mudam, e precisamos aprender com os erros e entender que o que era aceitável antes pode não ser mais hoje. Fui rude com árbitros e me arrependo de algumas atitudes. No calor do momento, podemos falar besteiras e agir mal. Eu fiz isso. Já pedi desculpas a vários árbitros da minha época. Mas há uma diferença entre o que fazíamos e o que Medvedev, Rublev, Zverev fazem hoje - analisou.

Meligeni ressaltou que a vida dos juízes "não tem o glamour de um tenista" e finalizou reforçando o pedido para a ATP agir visando conter o descontrole dos atletas.

- A vida de um árbitro é muito mais difícil do que a de um tenista. Eles viajam tantas semanas quanto, não têm o glamour ou a visibilidade de um tenista, não dão entrevistas. É uma vida solitária. E eu posso dizer isso. Nossa entidade pouco protege eles. Acorde enquanto dá tempo, querida entidade. Os monstros estão ficando descontrolados - completou o ex-tenista.