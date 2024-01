Daniil vai jogar a sua terceira final em Melbourne. Em 2021 e 2022, ele foi vice-campeão. O russo, campeão do US Open em 2021, disputará a sua quinta decisão de Major. O seu adversário será o italiano Jannik Sinner, quarto colocado, que derrotou Novak Djokovic em quatro sets, acabando com uma invencibilidade de 33 partidas do sérvio no torneio onde é decacampeão.