- Primeiro, quero parabenizar o Sinner pela sua grande partida e pelo seu grande torneio até aqui. Ele está merecidamente na final. Ele me superou completamente. Quanto a mim, fiquei surpreso com o meu nível, no mau sentido, claro, eu não fiz quase nada bem nos dois primeiros sets. É uma das piores partidas de Grand Slam que já joguei, pelo menos que me lembre. Tem sido uma sensação muito desagradável jogar desta forma, mas dou-lhe muito crédito por ter me superado em tudo - disse.