Medvedev leva bolada de Rune e explica treta em Indian Wells: ‘Fiquei louco’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 09:43 • Indian Wells (EUA)

Daniil Medvedev explicou, em entrevista coletiva, a treta com o dinamarquês Holger Rune durante partida na madrugada desta sexta-feira (15), em Indian Wells, na Califórnia. O russo levou uma bolada do oponente e não ouviu o pedido de desculpas. Em seguida, ele parou na rede e falou com o árbitro brasileiro Carlos Bernardes, afirmando que "estava de olho" no rival.

- Agora vivemos em um mundo totalmente diferente devido às redes sociais, um mundo que estará conosco durante muitos anos. Hoje, os pontos positivos que disputamos não serão lembrados, mas os outros serão. O que aconteceu em quadra fica em quadra, felizmente acabou. Acontece que eu não vi ele pedir desculpas, normalmente o jogador tende a pedir desculpas, mas ele não fez isso. Aí eu enlouqueci por um momento, fiquei com raiva. Com o Carlos, por exemplo, ele costuma me pedir desculpas, ou eu falo para ele, aí está tudo dito e feito. Eu também não acho que haja uma continuação para esta história - disse o quarto do mundo, que derrotou o rival por 7/5 e 6/4.

Por fim, Medvedev deixou claro que não tem nada nenhum outro motivo para atrito com o dinamarquês.

- Não tenho nada contra Rune, como já disse, só não o vi se desculpar, mas então ele foi atrás de mim. Acho que não faço essas coisas com muita frequência, embora seja uma tática muito boa ir contra o oponente quando você se encontra em uma situação como essa, depois pedir desculpas e esquecer. Acho que quando você pede desculpas, tudo é imediatamente esquecido, mas também não vou dar mais exemplos. Neste caso, não o vi pedir perdão e fiquei com raiva, sinto muito pela minha reação, você pode seguir em frente - afirmou o russo.