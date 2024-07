McLaren prega cautela por título e cutuca Red Bull: ‘Mentalidade de vitória a todo custo’

McLaren vive excelente fase em 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/07/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren não vai com sede ao poste na segunda metade para derrotar de vez a Red Bull na temporada 2024. Ao menos é o que garante o CEO da equipe, Zak Brown. Não significa que o time papaia vai entrar mole na briga, mas sim que está preparada a fazer isso de forma responsável.

Os britânicos reduziram a diferença de desempenho para os taurinos com as últimas atualizações feitas no MCL38 e, com isso, tem sido a equipe com maior pontuação nas últimas seis etapas. A tensão entre Brown e Christian Horner aumentou, agravadas pela batida de Lando Norris com Max Verstappen na Áustria, e também com a falta de performance de Sergio Pérez após a renovação. Resultado? 78 pontos de diferença entre elas no Mundial de Construtores, com doze provas ainda em disputa.

“Estamos preparados para enfrentá-los de igual para igual. Ser desagradável não é o estilo da McLaren, não precisamos ser. Eles (Red Bull) parecem, às vezes, ter uma mentalidade de vitória a todo custo. Não é assim que corremos, mas achamos que você pode lutar cara a cara e levar a luta até eles do nosso jeito”, disse à Autosport.

Embora Norris tenha vencido em Miami pela primeira vez na carreira, uma série de erros de estratégia impediram que ele e seu companheiro, Oscar Piastri, aumentassem esse número. Em Silverstone, por exemplo, a McLaren vacilou e deixou de bandeja para Lewis Hamilton vencer, o segundo triunfo consecutivo da Mercedes em 2024. Questionado sobre como a equipe lidou com essa pressão adicional, Zak foi taxativo: isso nada mudou o clima dentro dos boxes de seu grupo.

“É um bom estresse dizer: ‘não se engane, porque isso é para uma vitória na corrida’. Estou no pitwall e, pelo tom da equipe, você não saberia se estamos correndo para vencer ou para chegar em décimo. Claro, não há nada melhor como: ‘meu Deus, estamos liderando’. A equipe está definitivamente pronta para isso”, analisou.

O CEO da McLaren acredita que sua equipe tem estofo suficiente para corrigir os erros recentes de corrida, afinal, há um DNA de vitória impregnado ali. “Embora seja um pouco mais novo para mim, Andrea Stella já triunfou, fez isso com os melhores pilotos e equipes do mundo. Somos muito críticos e, se cometemos um erro, falamos sobre e fazemos uma análise pós-corrida bastante detalhada”.

Sobre se havia pontos que Lando poderia melhorar para ser um adversário ainda mais duro para Verstappen, Brown acredita que, ainda que seja uma nova realidade para seus pilotos lutarem por vitórias, ele ainda está aprendendo e se tornando cada vez mais hábil.

“Lando segue tendo aquela experiência de vencer corridas, o que eu acho ótimo, porque essa é a única maneira de continuar melhorando como piloto. Ele é perfeitamente capaz de vencer o Mundial agora, mas não significa que não pode melhorar. Ele segue refinando continuamente sua qualidade guiando”, completou.