Mavericks x Celtics: horário e onde assistir ao Jogo 3 da final da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 15:00 • Dallas, Texas (EUA) • Atualizada em 12/06/2024 - 19:42

As finais da NBA reservam sempre grandes emoções. O confronto entre Boston Celtics e Dallas Mavericks não está diferente. A série chega ao Jogo 3, agora em Dallas, com o placar em 2 a 0 para o time do Leste. O terceiro jogo será nesta quarta-feira (12), às 21h30 e terá transmissão da Band, ESPN, Star+ e NBA League Pass.

O primeiro confronto da final foi marcado pelo amplo domínio do Boston Celtics. O time de Massachusetss teve um volume de jogo enorme dos dois lados da quadra. O retorno de Porzingis, inclusive, foi determinante para criar uma vantagem confortável no primeiro tempo - o pivô terminou a etapa com 18 pontos. Por outro lado, a defesa também foi importante por frear as ações ofensivas de Dallas.

No segundo jogo, o Mavericks até teve maior ímpeto no ataque. No entanto, o jogo coletivo do Boston Celtics foi determinante para a vitória - cinco jogadores do time terminaram a partida com mais de 10 pontos. Já o Dallas era time de um homem só. Luka Doncic saiu de quadra com um triplo-duplo, mas não foi o suficiente para superar o adversário.

A série agora chega em Dallas, com os donos da casa em busca da vitória para se manterem vivos na briga pelo título. Sob o comando de Jason Kidd, a equipe terá uma sequência de dois confrontos em seus domínios para igualar o placar das finais.

🏀 BOSTON CELTICS X DALLAS MAVERICKS

NBA FINALS 2023/24

Data: 12 de junho, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: American Airlines Center, Dallas, Estados Unidos

Onde assistir: ESPN, o Star+, Band e NBA League Pass