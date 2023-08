As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze estão prontas para buscarem a vaga olímpica do Brasil em Paris 2024 no Campeonato Mundial de Vela de Haia, na Holanda. A janela das regatas da classe 49erFX terá início nesta sexta-feira (11) e vai até o dia 18 de agosto, no South Beach Boat Park, em Scheveningen.