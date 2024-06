Liam Lawson foi o escolhido para correr ao lado do japonês na equipe italiana (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/06/2024 - 17:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O anúncio feito pela RB no início do mês de que Yuki Tsunoda permanecerá na equipe na próxima temporada confirmou que Daniel Ricciardo ou Liam Lawson não estarão no time principal na temporada 2025 da Fórmula 1. E, ao que tudo indica, o neozelandês foi o escolhido para correr ao lado do japonês na equipe italiana.

Embora Ricciardo seja o titular em 2024, ele não vem conseguindo obter resultados consistentes o bastante para manter o assento. O australiano está 10 pontos atrás de seu companheiro de equipe, que é bem mais jovem e com menos experiência, na atual temporada.

As dificuldades de Ricciardo em 2024 acabaram com suas chances de um possível retorno à Red Bull, já que Sergio Pérez renovou contrato com o time dos energéticos.

De acordo com o consultor da Red Bull, Helmut Marko, os acionistas da RB querem que a equipe mantenha a identidade de equipe júnior e, por isso, precisa ter dois pilotos jovens na garagem.

— Os acionistas deixaram claro que se trata de uma equipe júnior e que temos de agir de acordo. O objetivo era que ele [Ricciardo] fosse considerado para a Red Bull com desempenhos excepcionais. Esta vaga agora pertence a Sergio Pérez, portanto esse plano não é mais válido. Temos de colocar um piloto jovem em breve. Esse piloto seria Liam Lawson — afirmou o consultor ao site austríaco Kleine Zeitung.

Lawson surpreendeu com bons resultados na temporada 2023 da F1, quando substituiu Ricciardo em cinco corridas após o australiano se machucar em Zandvoort. O piloto, então com 22 anos, competiu ao lado de Tsunoda em cinco provas, terminando à frente do japonês em quatro oportunidades e, inclusive, somando dois pontos no GP de Singapura.

O neozelandês, que chegou a ser vinculado à Sauber, poderia buscar uma vaga em outra equipe, caso a Red Bull não o promova e, inclusive, deixou isso claro recentemente.

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência.