O primeiro premiado da noite foi Douglas Matera, da natação, com o "Melhor Atleta do Parapan", pelo feito de oito medalhas e se consagrar o maior medalhista do país no Parapan 2023. Em seguida, Marcos da Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo, conquistou o prêmio de "Personalidade Paralímpica".