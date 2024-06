Thaisa, Marcus e Guilherme (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 17:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Três talentos brasileiros já classificados para os Jogos Olímpicos de Paris terão apoio de marca na capital francesa. A jogadora de vôlei Thaisa, o arqueiro Marcus D’Almeida e o nadador Guilherme Costa são os novos embaixadores da “Open English”, líder global no segmento de ensino de inglês online na América Latina e no mercado hispânico nos Estados Unidos.

Em busca de promover a adesão de cada vez mais pessoas ao aprendizado de inglês, a Open English identificou nos atletas valores em comum com os da empresa. Os brasileiros selecionados são não somente exemplos de sucesso em suas modalidades, como estão construindo carreiras bem estruturadas, com foco no futuro — e o inglês, claro, faz parte de suas jornadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Os embaixadores são atletas exemplares em suas modalidades e se conectam perfeitamente com os nossos propósitos. Acreditamos que o acesso à educação de qualidade é um catalisador poderoso para mudanças positivas na vida das pessoas. Nosso propósito é empoderar estudantes com as habilidades que eles precisam para serem bem-sucedidos em seus objetivos e viverem melhor. Seguimos determinados a transformar vidas por meio da educação — explica Andrés Moreno, Fundador e CEO.

Ao lado de importantes talentos do esporte nacional, a empresa pretende alcançar novos públicos para comunicar a importância do aprendizado do inglês e o quanto o seu curso, com horários flexíveis, aulas ilimitadas e professores nativos, é a ferramenta ideal para as pessoas finalmente realizarem grandes metas na vida pessoal e profissional com a fluência no idioma.

Quem são os embaixadores

Thaísa, da Seleção Brasileira de vôlei, subiu ao topo do pódio nos Jogos de Pequim (2008) e Londres (2012). Em Paris, ela pode se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar o tri. Atualmente, a central se encontra no nível intermediário de inglês, e os ganhos com o aprendizado são motivo de orgulho.

(Foto: Divulgação/FIVB)

— Saber falar inglês me conectou com colegas de equipe de diferentes nacionalidades e me fez aprender muito. O idioma me permitiu não apenas comunicar ideias e táticas dentro de quadra, mas também compartilhar experiências e histórias fora dela — conta.

Eleito o melhor do mundo do tiro com arco em 2023, Marcus D’Almeida também chega forte na disputa por uma medalha em Paris. É o principal nome do Brasil na modalidade. Em 2023, tornou-se o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial e conquistar a Copa do Mundo. O atleta mostra que persistência é com ele mesmo.

— O tiro com arco se parece com o inglês. É uma jornada contínua. É sobre paciência, determinação e foco para superar todos os limites e alcançar novas metas — explica.

Dono de quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile, e cinco na história do evento, Guilherme Costa, o “Cachorrão”, disputará o maior evento esportivo do mundo pela segunda vez. Em Paris, nadará os 200m, 400m e 800m livre, o revezamento 4x200m livre, e maratona aquática de 10km. Ele valoriza a importância da língua inglesa.

(Foto: Satiro Sodré/CBDA)

— Sem o aprendizado do inglês, nossa comunicação fica como se estivéssemos debaixo d’água — diz Guilherme Costa, de 25 anos, que está avançando para o nível intermediário.

Por meio de conteúdos criados para redes sociais e outras ações, os atletas darão voz à marca e destacarão aspectos como a importância do bilinguismo, a adaptação da rotina para conquistar objetivos e a transformação de momentos difíceis em oportunidades.