A primeira edição do Mano a Mano foi realizada em 2013 e contou com a presença da lenda jamaicana Usain Bolt, que brilhou na praia de Copacabana naquele ano e, também, nos dois anos seguintes. Em 2016 e 2017, o desafio contou com o velocista norte-americano Justin Gatlin. Em 2018, a competição mudou e foi para as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o duelo entre Isaquias Queiroz e o alemão Sebastian Brendel na canoagem. No ano passado, o futebol feminino foi a modalidade do Mano a Mano.