Lucas Verthein embarca para Europa rumo aos Jogos Olímpicos de Paris

Verthein é uma das grandes chances de medalha para o Brasil (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Faltam apenas 18 dias para os Jogos Olímpicos de Paris e Lucas Verthein foi quem embarcou nesta segunda-feira (8) rumo ao sonho de disputar sua segunda Olimpíada. O brasileiro foi o único representante do Brasil no Remo em Tóquio-2021, quando chegou à semifinal e conquistou o 12º lugar geral no Single Skiff, melhor resultado do país em toda história.

Nesta reta final de preparação, depois de ter disputado três etapas da Copa do Mundo de Remo nos últimos meses, o atleta do Botafogo e do Time Brasil, ao lado do treinador Paulo Vinícius de Souza, o Paulinho, desembarcará na Itália, mais precisamente em Varese, onde fará um período de aclimatação e treinará por dez dias antes de se juntar ao restante da delegação brasileira na capital francesa.

Um total de 14 provas, de sete classes de barcos olímpicos em ambos os gêneros, serão disputadas entre 27 de julho e 3 de agosto e realizadas no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, a 39 km da Vila Olímpica e Paralímpica. Lucas Verthein, que fez o sexto lugar na última etapa da Copa do Mundo, em Poznan (POL), sua primeira final A em competições europeias como remador sênior, segue confiante:

“Serão dez dias em Varese buscando me adaptar ao fuso e aperfeiçoando os detalhes técnicos, os ajustes finos, antes de seguir rumo a Paris. É a reta final de mais um sonho a ser realizado, minha segunda Olimpíada, desta vez com público e calor humano. E sempre tentando levar o Brasil ao lugar mais alto possível, com muita determinação e gratidão. Vamos todos torcer para que dê tudo certo”.

(Foto: Divulgação)

A estreia de Lucas Verthein no Single Skiff será no dia 27, pelas eliminatórias, quando avançam os três melhores de cada bateria para as quartas de final do dia 30. A semifinal A, já com os 12 melhores remadores divididos em duas baterias de seis atletas, acontece no dia 1º de agosto, com a sonhada final olímpica sendo disputada no dia 3.