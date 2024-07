Los Angeles Lakers tem dois alvos definidos para reforçar o time

Lakers busca reforços para jogar ao lado de LeBron James na franquia (Foto: Adam Pantozzi AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 13/07/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro (RJ)

À medida que a nova temporada da NBA se aproxima, o Los Angeles Lakers já começou a mapear seus possíveis movimentos no mercado, visando fortalecer sua equipe para competir no mais alto nível em 2024/25. Este ano, contudo, os Lakers encontram-se com uma gama mais limitada de opções para adições de peso, destacando-se possíveis negociações em torno de Lauri Markkanen e Wendell Carter.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os nomes especulados, Wendell Carter parece estar mais próximo de ser uma opção viável para o elenco dos Lakers. Apesar de não ser um All-Star, o ala-pivô de 25 anos, apresenta um conjunto de habilidades versáteis que pode ser muito útil. Com um contrato considerado acessível de R$123 milhões nos próximos dois anos, ele representa uma alternativa econômica para reforçar o banco de reservas liderado por Anthony Davis.

Por que Wendell Carter seria uma boa aquisição para os Lakers?

Segundo Sean Deveney, do Heavy Sports, embora Carter não seja uma estrela, sua juventude e habilidades subestimadas, principalmente por conta de algumas lesões, o destacam como uma aposta interessante.

- É um jogador relativamente jovem e provavelmente um pouco subvalorizado…. Ele poderia contribuir muito como reserva - explicou Deveney sobre o potencial de Carter contribuir substancialmente para o time.

JJ Redick fará seu primeiro trabalho como técnico na NBA, pelo Lakers (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Por outro lado, a busca por Markkanen pode representar um desafio maior em termos financeiros e de negociação para o time de Los Angeles. Marc Stein, do Substack, relata que Danny Ainge, CEO do Utah Jazz, provavelmente pedirá um alto número de escolhas de draft pelo jogador finlandês. Atualmente, os Lakers dispõem apenas das seleções de 2029 e 2031, o que limita suas opções de manobra.

Impacto dos jogadores na estratégia dos Lakers

Para trazer Markkanen, os Lakers precisariam incluir jogadores do atual elenco para equilibrar o salário, como Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt, apesar de Anthony Davis ter expressado sua preferência em mantê-los para a próxima temporada.

- Os dois são vistos como complementos que podem ajudar em um rumo diferente para a temporada 2024/25 - afirmou Davis.

Anthony Davis é uma das grandes estrelas do Lakers (Foto: Patrick Smith / AFP)

Em meio a essas adversidades, o Lakers faz um esforço em ajustar seu elenco, buscando não apenas talento, mas também jogadores que se encaixem no perfil e na química da equipe. O resultado dessas negociações certamente influenciará as aspirações do time para uma temporada de sucesso. Com os olhos voltados para um desempenho superior, o Los Angeles Lakers mantém sua tradição de buscar sempre o melhor para seus fãs e para a história do clube.