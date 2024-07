Los Angeles Lakers busca retorno de jogador campeão pela franquia

O troféu da temporada 2019/2020 foi o 17º título do Lakers na NBA (Foto: Douglas P. DeFelice / AFP)







Publicada em 04/07/2024 - 11:30 • Los Angeles (EUA)

Tímido na "offseason" até o momento, o Los Angeles Lakers é uma das equipes com maiores rumores de trocas até aqui. A bola da vez agora é Kyle Kuzma, que pode retornar à franquia para a próxima temporada. A informação é de Anthony Irwing, do Lakers Daily.

O "Insider" cita vários nomes em que a equipe supostamente mantém conversas acerca de uma troca. Um deles é Kuzma, que atualmente defende o Washington Wizards, mas já atuou pela franquia de Los Angeles entre 2018 e 2021.

- Fontes dizem que os Lakers mantiveram conversas comerciais com o Portland Trail Blazers sobre Jerami Grant, com o Brooklyn Nets sobre Cameron Johnson e Dorian Finney-Smith, o Toronto Raptors sobre Bruce Brown e o Washington Wizards sobre Kyle Kuzma, além de outras equipes e outros alvos comerciais. Até o momento, porém, esses são os nomes mais ligados aos Lakers, de acordo com fontes da liga e da equipe - disse o jornalista.

Ainda segundo Irwing, o interesse entre as partes é mútuo e isso pode ser um trunfo por parte do time roxo e amarelo para concluir as negociações com sucesso.

- Fontes da liga e da equipe afirmaram ao longo do último ano que Kuzma gostaria de um retorno a Los Angeles, assim como os Lakers adorariam tê-lo de volta - completou.

Los Angeles Lakers foi campeão da NBA na temporada afetada pela pandemia de Covid-19 (Foto: Divulgação / NBA)

Apesar da temporada do Wizards não ter sido das melhores, o jogador teve as melhores médias da carreira até aqui. Foram 22,2 pontos, 6,6 rebotes e 4,2 assistências por jogo, além de 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

O ala-pivô de 28 anos esteve no Los Angeles Lakers em 2020, onde foi campeão da NBA na bolha de Orlando, devido à pandêmica da covid-19. Kuzma foi negociado ao final da temporada em uma troca que envolveu a chegada de Russell Westbrook ao Lakers.