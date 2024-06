Los Angeles Lakers seleciona Bronny James e terá pai e filho na equipe

Bronny James atuou na universidade da Califórnia (Foto: David Becker / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

No segundo dia do draft da NBA, o Los Angeles Lakers selecionou Bronny James na 55ª escolha geral. Com a escolha, a equipe da Califórnia terá pai e filho na mesma equipe, já que o novo jogador é filho de LeBron James, grande astro da franquia e um dos maiores atletas da história.

Será a primeira vez na história em que pai e filho jogarão juntos na NBA. LeBron James já deixou claro em diversas entrevistas que queria ver Bronny James chegar à NBA e atuar ao lado dele, era um de seus desejos na vida esportiva. Pela excelência física e atlética do craque dos Lakers chega bem fisicamente para concretizar esse desejo.

- Adoraria dividir a quadra com meu filho. Esse seria um momento inacreditável não apenas para mim, mas para minha família, para todos. Então, vamos ver. Obviamente, cuidar do corpo é o número um, e continuarei fazendo isso. Seria muito legal se eu pudesse estar numa quadra da NBA com meu filho mais velho - disse LeBron em 2020.

Bronny James atuou pela universidade de Califórnia mas não teve números expressivos. O filho de LeBron também uma parada cardíaca durante um treino de USC no dia 24 de julho. Ele passou por um procedimento para tratar um defeito congenito no coração.

VEJA OS NÚMEROS DE BRONNY JAMES NO BASQUETE UNIVERSITÁRIO:

25 jogos

19.3 mins por jogo

4.8 pontos por jogo

2.9 rebotes por jogo

2.1 assists por jogo

0.8 roubos por jogo

0.2 bloqueios por jogo

0.6 bolas de 3 por jogo (27% de acerto)

O movimento é mais um dos Lakers para agradar LeBron James. A equipe de Los Angeles já contratou J.J. Redick, para ser técnico do time. O novo comandante era comentarista da ESPN e amigo do astro, com direito a podcast entre ambos. Além disso, a franquia da Califórnia já ofereceu um contrato máximo de três anos para o camisa 23.