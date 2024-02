– Nós estivemos em uma longa jornada, reunindo opiniões e ideias dos torcedores. Escutamos o máximo de vozes e consultamos especialistas para chegar a um design atemporal, que junte os alicerces do passado e do futuro. A nova marca é forte e significa muito, capturando nossas raízes e aspirações – disse Gillian Zucker, presidente de operações comerciais dos Clippers e do Intuit Dome.