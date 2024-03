Leclerc quer mostrar seu valor com chegada de Hamilton na Ferrari

Leclerc quer mostrar seu potencial com a chegada do piloto britânico (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Lance! e Grande Premio • Publicada em 28/03/2024 - 14:23 • São Paulo (SP)

Charles Leclerc está confiante do que pode fazer na temporada de 2025 da Fórmula 1 com Lewis Hamilton ao seu lado. O heptacampeão vai deixar a Mercedes e será o companheiro do monegasco na Ferrari no lugar de Carlos Sainz. Com 103 vitórias e mais de 200 pódios, o britânico é uma referência para qualquer piloto, e Leclerc acredita que este pode ser um momento importante para ressaltar suas habilidades.

- É claro que vou aprender com Lewis-, disse Charles em entrevista ao canal Fox Sports Australia. - É também uma oportunidade para mostrar do que sou capaz de fazer, o que considero um desafio empolgante. Eu acho que vai ser ótimo. Eu sabia há alguns meses que era uma possibilidade, que estava sobre a mesa. Ainda assim, foi uma surpresa saber que havia [uma] oportunidade para isso acontecer -prosseguiu.

Hamilton será o quarto companheiro de equipe diferente de Leclerc, que já trabalhou com Marcus Ericsson na Sauber e Sebastian Vettel e Sainz na Ferrari. O espanhol inclusive vive grande fase, com vitória no GP da Austrália duas semanas após cirurgia por conta de uma apendicite. Charles exaltou a relação que construiu com Carlos e espera terminar 2024 da melhor forma possível, mas não nega: está ansioso para trabalhar com o piloto de maior sucesso da Fórmula 1.

- Tive um relacionamento realmente incrível com Carlos. Tivemos anos incríveis juntos, anos mais difíceis também juntos como equipe, porque o desempenho não estava exatamente onde queríamos. Mas temos trabalhado muito bem juntos e estamos ansiosos por este último ano juntos para terminar isso da melhor maneira possível - explicou o monegasco.

Leclerc também comenta sobre o companheiro de equipe Carlos Sainz (Foto: Glenn Nicholls / AFP)

- Então Lewis se juntará à equipe, o que é um desafio incrível para mim, porque ele é o piloto de maior sucesso na história da F1. Será ótimo tê-lo como companheiro de equipe - destacou Leclerc.

Agora, a Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 somente em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.