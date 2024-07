Leclerc ​é sincero sobre situação da Ferrari na Fórmula 1

Leclerc ​não vive boa fase depois de Mônaco (Foto: FERENC ISZA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/07/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc foi realista ao analisar o momento da Ferrari na temporada 2024 da Fórmula 1 após o GP da Hungria. Quarto colocado em Hungaroring, o monegasco conquistou seu melhor resultado desde a vitória no GP de Mônaco, mas ainda assim não está contente com o momento do time italiano. Para ele, inclusive, o time de Maranello ainda sofre para encontrar o equilíbrio ideal.

Perguntado se considera a Ferrari favorita alguma pista do calendário, o piloto foi enfático. “Na verdade, não. Quero dizer, agora, se continuarmos assim com nosso carro, acho que não. Mônaco é uma pista muito, muito específica, na qual fomos muito fortes, mas isso não significa que seremos rápidos em qualquer outro lugar durante a temporada. Portanto, não, não acho que, no papel, sejamos favoritos em qualquer lugar”, afirmou Leclerc.

Na Hungria, embora tenha largado apenas de sexto, Leclerc conseguiu alinhar uma boa estratégia com o bom ritmo da SF-24 para avançar até a quarta colocação. Embora reconheça que o comportamento do carro melhorou em corrida, o #16 disse que o resultado ainda não é bom o suficiente e reiterou que a Ferrari precisa ser mais forte, sobretudo durante a classificação.

“O entendimento (com o assoalho) existe, está indo na direção certa, com certeza. O problema que estamos enfrentando é que ele funciona muito bem ou muito mal, e é muito difícil ver a melhora. Talvez você tenha o problema por menos tempo, e o que estou falando é principalmente dos saltos”, explicou.

“Estamos dando passos na direção certa, mas ainda não tenho certeza se será o suficiente para eliminar o problema. Espero que em Spa-Francorchamps ele possa voltar a não ser um problema”, concluiu o piloto.

A Fórmula 1 2026 volta já neste final de semana, de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica, o último antes das férias de verão na Europa.