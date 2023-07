Max Verstappen, apareceu na segunda posição logo após Carlos Sainz roubar a sua colocação. No entanto, minutos depois o holandês assumiu a liderança já depois da bandeirada com 1m58s515 e no final do treino ficou com o segundo lugar, depois que Charles Leclerc fazer um ótimo tempo e liderar a primeira etapa. Alexander Albon, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg ficaram fora do Q1.