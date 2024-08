Leclerc admite curiosidade em ‘comparação com Hamilton em mesmo carro’ na Ferrari

Leclerc está curioso para ver como será o próprio desempenho comparado ao heptacampeão (Foto: FERENC ISZA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/08/2024 - 12:09 • Paris (FRA)

Uma das grandes atrações da temporada 2025 da Fórmula 1 é, sem dúvida, a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari, e a expectativa não é apenas do lado da torcida. Charles Leclerc admitiu que está curioso para ver como será o próprio desempenho comparado ao heptacampeão em um mesmo equipamento.

Hamilton deixará a Mercedes ao final deste ano após um dos casamentos mais bem-sucedidos que já surgiram na categoria. Em entrevista à versão italiana do site Motorsport, Leclerc classificou a decisão do time de Maranello como “positiva” e acredita que Lewis ainda pode atrair outras figuras importantes.

— É tranquilizador porque contratar um piloto como Lewis Hamilton é certamente um forte sinal. Vi como uma escolha positiva, a começar pelo fato de que ele poderia facilitar a chegada de pessoas muito talentosas à equipe — começou Charles.

Em seguida, o #16 contou que foi informado sobre o novo companheiro de equipe pelo chefe, Frédéric Vasseur.

— Mas dia após dia, tinha cada vez mais certeza de que as coisas caminhavam nessa direção — salientou.

— Não me lembro especificamente de receber uma ligação sendo informado disso, provavelmente porque não me surpreendi com o acordo, era uma crença que foi crescendo progressivamente até o anúncio oficial —

Correndo a sexta temporada na F1 com os italianos, Leclerc sabe que ter o maior vencedor da história da classe ao lado será um desafio, por mais que hoje seja visto como o líder do time quando comparado a Carlos Sainz. É, na visão do próprio piloto, um teste pessoal.

— Quando se tem um heptacampeão mundial entrando na equipe é sempre uma boa notícia, muito interessante e motivadora. É interessante porque poderei aprender com um dos melhores pilotos de toda a história da F1 e motivador porque estou intrigado com a comparação com Lewis no mesmo carro. Por estas duas razões, mal posso esperar para dar início a este novo capítulo, mas ainda quero dizer que sempre me dei muito bem com Carlos — assegurou.

— Estou muito feliz com a forma como trabalhei com Carlos, ele é um piloto incrível e superamos momentos muito difíceis durante nossa experiência na Ferrari. E é também graças à contribuição dele que estamos melhorando, sempre trabalhamos bem juntos — encerrou Leclerc.

Depois das férias de verão, a Fórmula 1 voltará às pistas entre os dias 23 e 25 de agosto para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.