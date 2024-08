LeBron James responde se Bronny pode chamá-lo de pai nos treinos do Lakers

LeBron James realizará o sonho de dividir quadra com o filho na NBA (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/08/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ)

LeBron James vai atuar com o filho, Bronny James, na próxima temporada. O astro, inclusive, decidiu impor uma regra na relação dos dois dentro do clube: o jovem não poderá chamá-lo de pai durante treinamentos e jogos. A revelação foi feita pelo próprio jogador de 39 anos, que participou do podcast “The Shop: Uninterrupted”, que foi ao ar esta semana no YouTube.

- Não, ele não pode. Não pode me chamar de 'pai' no ambiente de trabalho. Uma vez que sairmos e o portão fechar, eu posso ser 'pai' de novo. No carro, se voltarmos juntos, em casa. Mas ele vai ter que me chamar de '23' ou 'Bron' - disse o King.

O "23" é uma referência ao número que o ala utiliza no Los Angeles Lakers. Além disso, LeBron também usou o bom humor e disse que Bronny pode chama-lo de G.O.A.T (Greatest of all time), o “melhor de todos os tempos”, em português.

A grande expectativa é se JJ Redick vai mesmo colocar pai e filho em quadra juntos. O jovem não gerou muito destaque na participação na Summer League e a tendência é que ele atue na G League, a liga de desenvolvimento da NBA.