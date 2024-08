Bruno Caboclo vai fazer teste em time da NBA e pode receber processo

Bruno Cabloco liderou a equipe brasileira de basquete masculino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/08/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Após ter belas atuações nos Olimpíadas de Paris, Bruno Caboclo vai participar de um período de testes no Golden State Warriors e pode disputar a NBA na próxima temporada. A situação, no entanto, não agradou em nada o Partizan, da Sérvia, equipe do brasileiro, que inclusive pode processá-lo por isso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ala-pivô já está em San Francisco, na Califórnia, onde fica até quinta-feira (29). O anuncio veio através do seu empresário, Daniel Hazan, em conversa com o jornal “Sportando”. Caso seja aprovado, ele ficaria na franquia. Por outro lado, o Partizan deve fazer de tudo para impedir isso.

Segundo informações da imprensa sérvia, há uma clausula de renovação automática no contrato entre Caboclo e a sua equipe. Caso ela seja ativada, o brasileiro permaneceria com os direitos ligados ao Partizan. Bruno, entretanto, alega atrasos em alguns pagamentos como argumento para sair sem nenhum custo.

➡️Quem é Bruno Caboclo, destaque da equipe brasileira de basquete nas Olimpíadas

A tendência, neste momento, é que todo esse problema vá para a esfera judicial. Por enquanto, as duas partes seguem nas tentativas de chegar a um denominador comum. Cabe ressaltar também que, segundo o “UOL”, Caboclo também possuí uma oferta do Hapoel Tel Aviv, de Israel, no valor de R$ 10 milhões por temporada.

Bruno Caboclo já passou pela NBA antes de chegar ao Partizan (Foto: Mark TERRILL / AFP)

Possível retorno à NBA

O ala-pivô acumula uma passagem significativa pela NBA. Entre 2014 e 2021, jogou em times como Toronto Raptors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets. Após deixar os EUA, passou pela França e até chegou a atuar no São Paulo, mas logo deixou a equipe. Bruno também passou por equipes da Alemanha, Israel e México antes de chegar ao Partizan.