11/07/2024

A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris 2024 está fechada. Com 277 atletas em 39 modalidades, o Time Brasil vai ter maioria feminina pela primeira vez na história. Serão 153 são mulheres, o que representa 55% do total — em Tóquio 2020 eram 47%.

O aumento da participação feminina é fruto de um trabalho do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em parceria com as Confederações Brasileiras de modalidades olímpicas desde os Jogos Rio 2016.

— Há dois ciclos olímpicos, após ser identificada uma oportunidade de crescimento do esporte feminino, o COB começou a investir especificamente nas mulheres. Não só atletas, mas também para tentar aumentar o número de treinadoras e gestoras. Com esse objetivo foi criada, em 2021, a área Mulher no Esporte no COB. As confederações também fizeram investimentos específicos no Feminino. Foi realmente uma estratégia que deu certo, e temos mais atletas se destacando internacionalmente — comentou Mariana Mello, gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB e subchefe da Missão Paris 2024.

A ascensão das mulheres brasileiras faz com que exista uma projeção de outra marca importante a ser alcançada em Paris: elas conquistarem mais pódios do que os homens do Time Brasil, assim como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. A expectativa é respaldada pelos recentes resultados de grandes nomes como as já medalhistas olímpicas Rebeca Andrade, Beatriz Ferreira, Rayssa Leal e Ana Marcela Cunha, dentre outras.

— Existe sim uma chance real de termos mais medalhistas mulheres do que homens pela primeira vez em Jogos Olímpicos. No Pan de Santiago já tivemos mais medalhas de mulheres, foi a primeira vez em um evento multiesportivo que isso aconteceu. E a chance de acontecer isso em Paris também é grande, porque temos mais mulheres na delegação e temos muitas delas com histórico recente de grandes desempenhos em nível internacional — disse Rogério Sampaio, Diretor-geral do COB e Chefe da Missão Paris 2024.

O maior número de vagas em esportes coletivos foi determinante para que as mulheres fossem maioria no Time Brasil. Elas obtiveram vagas no futebol, vôlei, handebol e rúgbi, enquanto os homens carimbaram seus lugares no vôlei e no basquete. O número de atletas pode sofrer pequenas alterações pela realocação de vagas para brasileiros ou por conta de lesão comprovada.

Vale lembrar que os Jogos Olímpicos de Paris serão a primeira edição em que existirá igualdade de gênero em relação ao número de atletas participantes. Em uma ação do Comitê Olímpico Internacional (COI), as 10.500 vagas foram preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens.

Modalidades com brasileiros

O Time Brasil estará em ação em 39 modalidades: Águas abertas, Atletismo, Badminton, Basquete (masculino), Boxe, Canoagem slalom, Canoagem velocidade, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo BMX Freestyle, Ciclismo estrada, Ciclismo Mountain Bike, Esgrima, Futebol (feminino), Ginástica artística, Ginástica rítmica, Ginástica trampolim, Handebol (feminino), Hipismo Adestramento, Hipismo CCE, Hipismo Saltos, Judô, Levantamento de Pesos, Natação, Pentatlo moderno, Remo, Rúgbi (feminino), Saltos ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro com arco, Tiro esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei, Vôlei de praia e Wrestling.

Maiores delegações brasileiras

Os 277 atletas do Time Brasil em Paris 2024 significam a nossa terceira maior delegação olímpica da história, atrás apenas da Rio 2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.

Entrada na Vila

A ginástica artística será a primeira modalidade brasileira a entrar na Vila Olímpica, na próxima semana, no dia 18 (quinta-feira).

Maior número de medalhas em uma edição

O Time Brasil conquistou 21 medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que foram disputados em 2021 por conta da pandemia. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, feito que assegurou a 12ª colocação no quadro de medalhas, tanto em número de ouros quanto em quantidade total de medalhas.

Modalidade com mais pódios

O judô brasileiro foi ao pódio 24 vezes em Jogos Olímpicos (4 ouros, 3 pratas e 7 bronzes) e é a modalidade com a maior sequência de edições seguidas conquistando medalhas para o Time Brasil. São dez, desde Los Angeles 1984. Vela e atletismo dividem o segundo posto com 19 medalhas cada.

Atletas com mais participações

Campeão olímpico e dono de dois bronzes, o cavaleiro Rodrigo Pessoa disputará a sua oitava edição dos Jogos Olímpicos de verão e se tornará o maior recordista brasileiro, superando Robert Scheidt (vela) e Formiga (futebol), com sete. Se considerarmos qualquer edição de Jogos, Pessoa igualará Jaqueline Mourão que tem três participações em edições de verão e cinco de inverno.