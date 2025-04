Jogos da NBA de hoje: saiba horário e onde assistir ao vivo (09/04/2025)

Na reta final da temporada regular de 2024/25, dez jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite desta quarta-feira (9). Para animar as telinhas por todo Brasil, dois confrontos serão transmitidos. Em destaque, o Dallas Mavericks recebe o Los Angeles Lakers no segundo confronto após uma das trocas mais polêmicas da liga entre Luka Doncic e Anthony Davis.

Mais tarde, o Sacramento Kings e o Denver Nuggets, agora sem técnico, se enfrentam por vaga nos playoffs. Confira todos os confrontos e onde assistir.

Luka Doncic enfrenta Dallas Mavericks nesta quarta-feira

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 3 de abril de 2025)

Orlando Magic x Boston Celtics - 20h (de Brasília) - NBA League Pass Washington Wozards x Philadelphia 76ers - 20h (de Brasília) - NBA League Pass Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers - 20h30 (de Brasília) - ESPN Toronto Raptors x Charlote Hornets - 20h30 (de Brasília) - NBA League Pass Chicago Bulls x Miami Heat - 21h (de Brasília) - NBA League Pass Utaz Jazz x Portland Trail Blazers - 22h (de Brasília) - NBA League Pass Golden State Warriors x San Antonio Spurs - 23h (de Brasília) - NBA League Pass Sacramento Kings x Denver Nuggets - 23h (de Brasília) - ESPN Los Angeles Clippers x Houston Rockets - 23h30 (de Brasília) - NBA League Pass

Situação da Conferência Oeste

A Conferência Oeste está embalada e as equipes entre a 4° e a 7° colocação possuem o mesmo número de vitórias (47) com poucos dias antes do início dos playoffs. Apenas o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets tem lugar garantido no mata-mata.

A disputa para ver quem classifica direto para os playoffs e quem passa pela fase de play-in fica entre: o Los Angeles Lakers, o Denver Nuggets, o Los Angeles Clippers, o Golden State Warriors, o Minnesota Timberwolves e o Memphis Grizzlies.

Situação da Conferência Leste

A Conferência Leste está muito mais tranquila e todas as equipes já estão definidas. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons já passaram para a próxima etapa. No play-in, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat competem pelas últimas duas vagas.