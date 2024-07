Krejcikova conquista virada sobre Rybakina e vai à final em Wimbledon

Barbora Krejcikova em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 11/07/2024 - 18:24 • Londres (ING)

A tcheca Barbora Krejcikova, 32ª da WTA, surpreendeu a campeã de Wimbledon Elena Rybakina, quarta da WTA, e com bela virada chega à final de Wimbledon pela primeira vez na carreira.

Kreijcikova precisou de 2h07 para fechar o placar em 3/6 6/3 6/4 tendo convertido quatro aces contra oito de Rybakina, que cometeu 37 erros não-forçados contra 26 da tcheca, que disparou 25 bolas vencedoras contra 38 da cazaque.

Krejcikova tornou-se a quinta tenista de República Tcheca a chegar à final de Wimbledon, antes dela Marketa Vondrousova foi campeã em 2023, Petra Kvitova foi bicampeã em (2011 e 2014), Jana Novotna foi campeã em 1998 e Karolina Pliskova foi vice em 2021.

Na grande final, Krejcikova faz uma final inédita contra a italiana Jasmine Paolini, 7ª, que venceu um jogão contra a croata Donna Vekic.

Ela alcança sua primeira final de Slam desde o troféu de Roland Garros em 2021. Ela foi número dois do mundo no ano seguinte.

O jogo

Rybakina começou a partida com muita confiança, acelerando a devolução e dominando com forehand cruzado, abriu 4/0 pressionando a adversária com quebras nos 2º e 4º games. A tcheca tentou reagir, fez uso de seu slices para cortar o ritmo da adversária e conquistou a devolução da quebra no 5º game, foi quebrada de zero na sequência, mas não deixou a cazaque confirmar a vitória no set no 7º game, salvou dois setpoints trabalhando junto à rede no 8º game e colocou a rival para sacar novamente para a parcial.

Com um set abaixo, Krejcikova seguiu buscando jogar na confiança, puxar o jogo para a rede e buscar as grandes bolas da adversária na linha de base. As duas tenistas salvaram breakpoints, mas a definição do set se deu no 6º game, quando Krejcikova encurtou os pontos e conquistou quebra para abrir 5/2 e administrar.

O terceiro set manteve o ritmo do jogo, com Rybakina sacando bem e buscando definir já na segunda bola, enquanto a Krejcicova optou por trabalhar mais a bola entrando em quadra. Após sair bem da pressão no 6º game, Krejcikova seguiu trabalhando com slices, viu a cazaque se complicar e em deixada de forehand na rede acabou quebrada no 7º game e viu a tcheca resistir bem forçando saque na sequência.