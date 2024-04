Knicks e Pacers com uma mão na vaga e mais! Veja horários e onde assistir aos jogos dos Playoffs da NBA

Os Knicks venceram os 76ers em Philadelphia (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 07:00 • Nova Iorque (EUA)

Os playoffs da NBA estão à todo vapor! Nesta terça-feira (30), três jogos irão contemplar a rodada da maior liga de basquete do mundo. Os destaques da noite vão para os grandes duelos entre New York Knicks x Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks x Indiana Pacers . A outra partida do dia será entre Cleveland Cavaliers x Orlando Magic.

KNICKS X 76ERS 🏀

Com o mando de quadra a favor, o New York Knicks precisa de apenas uma vitória para garantir a classificação para a próxima fase dos Playoffs. Comandados por Jalen Brunson, o time de Nova Iorque surpreendeu a equipe de Joel Embiid, venceu fora de casa e agora está em situação confortável para chegar nas semifinais de conferência. O duelo será transmitido apenas pela Amazon Prime Video.

CAVALIERS X MAGIC 🏀

Em um dos duelos mais equilibrados dos Playoffs, os Cavs recebem o Magic após vencer as duas partidas em casa e perder as duas fora. Donovan Mitchell e Paolo Banchero estão liderando suas equipes na série, que, na opinião dos fãs, vai chegar no jogo sete. A partida será transmitida apenas no NBA League Pass.

BUCKS X PACERS 🏀

Perto da classificação, o Indiana Pacers tem uma dura missão contra os Bucks, em Milwaukee. Tyrese Haliburton e Pascal Siakam vão encarar os campeões de 2022 desfalcados, sem Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, o que deve facilitar o caminho do time de Indianápolis. O jogo será transmitido apenas pela Amazon Prime Video.

(Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

