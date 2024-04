Nadal sofre contra argentino, mas vai às oitavas em Madri

Nadal em Madri (Foto: Mutua Madrid Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 15:39 • Madri (Espanha)

Rafael Nadal, pentacampeão do Masters 1000 de Madri, na Espanha, emplacou sua terceira vitória na competição disputada no piso de saibro nesta segunda-feira (29) e, com isso, vai até às oitavas do torneio.

O dono de 22 títulos de Grand Slam sofreu por três horas e quatro minutos, mas derrotou o argentino Pedro Cachin, 91º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 6/1, 6/7 (7/5) e 6/3 na quadra central Manolo Santana na moderna Caja Mágica.

Esta é a primeira vez que Rafa vence três jogos seguidos desde seu retorno este ano. Em Brisbane ele havia vencido duas partidas e parado nas quartas no ATP 250 e em Barcelona, na Espanha, ganhou apenas uma partida.

Nadal venceu um primeiro set confortável e conseguiu grande recuperação no segundo set onde perdia por 4 a 1 com duas quebras. Ele viu o rival sacar para o set em 5 a 4, igualou, foi quebrado de novo, mas tornou a quebrar. No tie-break o sul-americano foi superior, venceu e deixou mais drama no jogo. Rafa largou com 2 a 0 no terceiro, teve chances de ampliar, Cachin foi buscar. A partir daí Nadal foi mais efetivo, conseguiu a quebra, abriu 4 a 2 e apesar de games longos fechou a contagem.

Rafa, que joga pela última vez em seu país, enfrenta o 31º do mundo, o tcheco Jiri Lehecka, algoz do brasileiro Thiago Monteiro por 6/4 e 7/6 (9/7). O evento possui premiação de 8,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões).