José Roberto Guimarães continua? Roberta explica situação do treinador de vôlei do Brasil

Roberta e José Roberto Guimarães trabalharam pela primeira vez em 2013 (Foto: Divulgação)







Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

José Roberto Guimarães é um dos grandes nomes da história do vôlei mundial. Com mais de 20 anos no cargo de treinador da Seleção Brasileira feminina, ele deixou em aberto o futuro na Amarelinha. Durante entrevista exclusiva ao Lance!, a levantadora Roberta analisou a situação do técnico, além de ter contado como é a relação com ele.

O currículo de Zé Roberto fala por si só. Com três medalhas de ouro, uma prata e um bronze em Olimpíadas, o treinador se imortalizou na prateleira dos maiores nomes da história do vôlei mundial. No entanto, o treinador levantou suspeitas sobre o fim do ciclo Seleção ao não garantir como será o futuro sob o comando da equipe feminina do Brasil.

- É uma incógnita. Eu não sei, de verdade. Eu senti ele muito emotivo em alguns momentos pontuais, o que eu não lembro de ter visto. Mas eu não sei qual será o futuro da Seleção Brasileira e dele. Não acompanho muito essas perguntas pela internet, mas me contaram que perguntaram para ele (sobre continuidade) e ele deixou em aberto a situação - disse Roberta.

José Roberto Guimarães deixou em aberto o futuro na Seleção Brasileira de vôlei feminino (Foto: Divugação / FIVB)

Mentalidade vencedora

Para se manter no mais alto nível por tantos anos, é preciso mais do que conhecimento. Com isso, Roberta explicou sobre como é o convívio com Zé Roberto no dia a dia.

- Eu acho que tenho uma boa relação profissional com ele desde o início. Eu acho que ele deixa tudo muito claro desde o início. É um técnico multicampeão e eu tenho para mim que pessoas extraordinárias sempre têm alguma coisa de diferente. Ele faz todo mundo entrar na linha com a forma dele de trabalhar. (...) Eu prefiro ter um técnico chato, do que um treinador que queira ser meu amigo, mas não seja técnico. Então eu acho que ele faz muito bem o que tem que fazer e a gente consegue ver isso por aí - explicou.

