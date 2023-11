Os Jogos Parapan-Americanos de 2023 serão sediados na cidade de Santiago, no Chile, entre os dias 17 e 26 de novembro. O Brasil visa tentar manter a sua hegemonia na maior competição paralímpica do continente, já que é o líder do quadro de medalhas desde a edição do Rio 2007. O evento deste ano terão a participação de 33 nações.