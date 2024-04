Jogos Olímpicos de Paris: como funciona o basquete 3×3?

Basquete 3x3 estreou no quadro olímpico em Tóquio 2020 (Foto: Valentine Chapuis/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 27/04/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O basquete 3×3 se estabeleceu como modalidade olímpica recentemente, com sua estreia nos Jogos de Tóquio-2020. Diferenciando-se do basquete tradicional 5×5, apresenta uma dinâmica de jogo rápida e estratégica, disputada em uma quadra menor e com o jogo encerrando ou ao atingir 21 pontos ou pelo time com maior pontuação ao final de 10 minutos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta forma de basquete se tornou conhecida por seu estilo urbano e acessível, o que levou às Olimpíadas a adotar a modalidade como forma de atrair um público mais jovem e dinâmico. Em Tóquio, o pódio foi conquistado por atletas de Letônia, Comitê Olímpico Russo e Sérvia no masculino. No feminino, Estados Unidos, ROC e China subiram ao pódio.

Na próxima edição das Olimpíadas, que ocorrerá em Paris, a expectativa em torno do basquete 3×3 é alta. Entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, na "Place de La Concorde", equipes de diversos países competirão pelo ouro. Os comitês olímpicos dos Estados Unidos, China e França já garantiram suas vagas automaticamente pelo ranking mundial.

A adesão do esporte nos Jogos Olímpicos trouxe um público mais jovem para assistir ao evento (Foto: Paul Ellis / AFP)

Como Funcionam as Qualificações para o Basquete 3×3?

Além dos países já classificados, outras nações buscarão suas vagas através de torneios qualificatórios. Um desses torneios é o Torneio Classificatório Olímpico de Universalidade em Utsunomiya, Japão, e o Torneio Pré-Olímpico em Debrecen, Hungria, que decidirão as últimas vagas para o evento em Paris.

O Brasil, que não competiu em Tóquio-2020, tem grandes esperanças este ano. As seleções masculina e feminina brasileiras enfrentarão equipes fortes nos torneios em maio, com a esperança de se classificar pela primeira vez para a competição olímpica.

Seleção Brasileira feminina de basquete 3x3 (Foto: Divulgação)

O Impacto do 3×3 no Cenário Esportivo Global

O 3×3 é mais do que uma variação do basquete tradicional, é uma reinvenção do esporte para contextos urbanos e modernos. Sua inclusão nas Olimpíadas reflete uma adaptação dos jogos a novas audiências e a transformação do esporte em espetáculo global acessível.

Além de oferecer uma plataforma para atletas de países com menos tradição em esportes de equipe, o 3×3 destaca habilidades individuais e estratégias em equipe, influenciando positivamente o desenvolvimento do basquete ao redor do mundo. À medida que Paris-2024 se aproxima, a ansiedade e a expectativa crescem. O mundo está pronto para ver como o basquete 3×3 evolui e captura a imaginação de uma nova geração de fãs olímpicos.