Jogadores de ataque no topo e de defesa no final: veja como foi a primeira rodada do Draft da NFL 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 01:27 • Detroit (EUA)

Com seis quarterbacks selecionados no top 12 e defensores apenas no final, a primeira rodada do Draft da NFL foi realizada nesta quinta-feira (26), em Detroit. A grande história do evento foi a pick contestável do Atlanta Falcons e o foco em jogadores de ataques nas 14 primeiras escolhas. VEJA COMO FOI:

CALEB WILLIAMS NOS BEARS

Na primeira escolha geral, sem surpresas, o Chicago Bears selecionou Caleb Williams. O quarterback vindo na Universidade da Carolina do Sul vem para a franquia de Illinois para resolver um problema de vários anos e dá esperança para os torcedores dos Bears, que sofrem há bastante tempo. Além do QB, o time de Chicago apostou em Rome Odunze, recebedor.

NOVO TOM BRADY?

O New England Patriots selecionou Drake Maye na terceira escolha geral do Draft. O time de Boston ainda não encontrou um sucessor depois da saída de Tom Brady e viu Cam Newton e Mac Jones não conseguindo render com a camisa da equipe. Após a troca de Mac para os Jaguars, os Pats apostam em Maye para reconstruir a franquia.

O QUE VOCÊ FEZ, ATLANTA FALCONS?

Em uma das picks mais contestáveis, o Atlanta Falcons selecionou o quarterback Michael Penix Jr., vindo da Universidade de Washington. A escolha foi muito criticada, já que a franquia da Georgia contratou Kirk Cousins na free agency. Os torcedores esperavam um jogador de linha ofensiva ou defesa, mas os Falcons surpreenderam negativamente seus fãs.

JOGADORES DE ATAQUE NO TOPO E DE DEFESA NO FINAL

Uma das grandes histórias da primeira rodada foi a queda dos defensores no board do Draft. As 14 primeiras escolhas foram apenas de jogadores de ataque, sendo eles seis quarterbacks, quatro tackles e quatro recebedores. Apenas na 15ª escolha geral, um defensor foi selecionado, com o EDGE Laiatu Latu, indo para o Indianapolis Colts.

VEJA TODAS AS ESCOLHAS DA PRIMEIRA RODADA DO DRAFT DA NFL: