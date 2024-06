João Fonseca ganha vaga no quali de Wimbledon e jogará seu primeiro Grand Slam

João Fonseca jogará o primeiro Grand Slam (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 19/06/2024 - 09:35 • Londres (ING)

João Fonseca, número 217 do mundo, ganhou vaga, nesta quarta-feira (19), no qualificatório de Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis, e terá sua primeira chance em um torneio do Grand Slam.

O carioca de 17 anos foi beneficiado por desistências dos britânicos Billy Harris, Liam Broady e John Choinski e jogará o quali do evento, que é disputado no clube de Roehampton, a partir da próxima segunda-feira, dia 24.

Ele se junta a nomes como Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Laura Pigossi na fase prévia do Major na grama. Fonseca foi campeão do torneio juvenil J300 de Roehampton no ano passado e fez quartas de final em Wimbledon.