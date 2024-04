Vitória de João Fonseca o coloca como o melhor tenista juvenil no ranking mundial

João Fonseca é o tenista juvenil mais bem colocado no ranking mundial (Foto: Sarah Stier / AFP)







João Fonseca, de 17 anos, número 276 do ranking mundial, venceu jogo de dois dias e, nesta quinta-feira (18), garantiu sua vaga nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

O jovem talento carioca superou o experiente moldávio Radu Albot, 134º colocado e de 34 anos, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) 6/2. A partida durou 1h37min na quadra central.

O jogo havia começado na quarta-feira (17), onde foi disputado apenas um game, no qual foi quebrado. A chuva veio, adiou a partida e após um atraso de mais de duas horas, o brasileiro conseguiu o empate em 3 a 3 e venceu no tie-break - onde abriu 5 a 1 e foi dominante. No segundo set, o brasileiro conseguiu a quebra cedo e ampliou para 5 a 1 e fechou no saque por 6/2.

Com a vitória, João Fonseca se consolida na 276º do ranking mundial da ATP. O brasileiro é o tenista juvenil mais bem colocado do mundo - e ainda pode chegar aos 250 primeiros, com a atualização do ranking na segunda-feira (22).

Esta é a segunda quartas de final do brasileiro em um ATP e a primeira em solo europeu. Ele chegou às quartas no Rio Open sendo um dos cinco mais jovens a fazer quartas em um ATP 500 na história.

Fonseca vai encarar o chileno Alejandro Tabilo, 41º colocado e quarto favorito, em duelo inédito no circuito. A partida está marcada para sexta-feira (19).

Thiago Wild, 67º do ranking mundial e primeiro do Brasil, teve jogo cancelado e só joga na sexta-feira (19) contra o argentino Mariano Navoine, 52º colocado e quinto favorito. Se vencer, fará rodada dupla contra Francisco Cerundolo, principal favorito, ou Federico Coria, dois argentinos.