US Open anuncia premiação recorde

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 07/08/2024 - 16:11 • Nova York (EUA)

A organização do US Open, o último Grand Slam do ano, que começa no dia 26, anunciou, nesta quarta-feira (7), o recorde de premiação na história do tênis. Ao todo serão distribuídos US$ 75 milhões, mais de R$ 420 milhões, um aumento de 15% em relação a 2023.

Cada campeão de simples terá um aumento de 20%, passando de US$ 3 milhões para US$ 3,6 milhões, ou seja, mais de R$ 20 milhões.

O perdedor de cada primeira rodada levará US$ 100 mil (R$ 560 mil), pela primeira vez atingindo os três dígitos em qualquer primeira rodada de um evento regular do circuito. O aumento da primeira rodada é de 23%. A premiação de primeira rodada aumentou 72% nos últimos cinco anos. Em 2019 os atletas recebiam US$ 58 mil.

A disputa do quali também aumentou. Quem perder na final da fase prévia receberá US$ 52 mil, 16% acima do ano passado.

Confira a premiação detalhada do US Open (em dólar)

Simples

Campeões - 3,6 milhões

Vices: 1,8 milhão

Semis: 1 milhão

Quartas: 530 mil

Oitavas: 325 mil

3ª Rodada: 215 mil

2ª Rodada: 140 mil

1ª Rodada: 100 mil

Duplas (por equipe)

Campeões: 750 mil

Vices: 375 mil

Semis: 190 mil

Quartas: 110 mil

Oitavas: 63 mil

2ª rodada: 40 mil

1ª Rodada: 25 mil

Quali Simples

Rodada Final: 52 mil

2ª rodada: 38 mil

1ª Rodada: 25 mil

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: 200 mil

Vices: 100 mil

Semis: 50 mil

Quartas: 27,5 mil

Oitavas: 16,5 mil

1ª Rodada: 10 mil