Jayson Tatum se manifesta após fechar maior contrato da história da NBA

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/07/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayson Tatum, astro do Boston Celtics, falou pela primeira vez após assinar um novo contrato, no valor de US$ 314 milhões, o maior da história da NBA até aqui. Para o atleta, o vínculo é uma demonstração de fé da franquia e isso o permite ampliar o foco em continuar conquistando a NBA.

- Para eu me sentir desejado, e eles querem que eu esteja aqui e me queiram a longo prazo. Vou passar toda a minha carreira aqui e não tenho nada além de amor pelos fãs, pela cidade e pela organização. Acabamos de ganhar um campeonato e quero tentar ganhar o máximo que puder - disse Tatum, em conversa com Adam Himmelsbach, do "Boston Globe".

O jogador vai embolsar uma média de US$ 62,8 milhões entre 2025 e 2030, isso caso aceite a opção do último ano (temporada 2029-2030) no valor de US$ 71,4 milhões.

Agora, Tatum e Brown possuem contratos até, pelo menos, 2028-29. É a grande oportunidade do Celtics em embalar títulos e, quem sabe, até mesmo uma dinastia. Certamente, a franquia embala como uma das grandes favoritas para vencer o troféu Larry O’Brien.

Além do Celtics, Tatum agora tem foco nos Estados Unidos, que se prepara para a disputa das Olímpiadas de Paris 2024. O Team USA quer buscar o ouro após perder a Copa do Mundo da FIBA, no ano passado. Dessa forma, resolveu chamar o melhor que tem a disposição, com jogadores como Kevin Durant, Tatum, Lebron James e Stephen Curry.

O basquete nas Olímpiadas acontece entre 27 de julho e 11 de agosto.