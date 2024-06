Jayson Tatum dispara sobre suas atuações nas finais da NBA: ‘Por que eu colocaria meu ego na frente disso?’

Jayson Tatum ainda não consquitou títulos na NBA (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 17:11 • Rio de Janeiro

Após o Boston Celtics abrir 2 a 0 na série contra o Dallas Mavericks, nas finais da NBA, Jayson Tatum foi questionado sobre suas atuações nos dois primeiros jogos da decisão. Diversos especialistas e fãs do esporte estão destacando a baixa participação do camisa 0 nos duelo. Porém, o astro da franquia não ficou no muro e foi sincero com sua resposta.

- Nós já perdemos as Finais uma vez. Estamos tão perto do nosso objetivo. Por que eu colocaria meu ego ou minha pontuação na frente disso? - disparou Tatum.

Com média de 17 pontos por jogo, 8,5 assitências por jogo e 10 rebotes por jogo, Jayson Tatum não está fazendo uma final de protagonismo e viu Jaylen Brown e Jrue Holiday serem os cestinhas dos Celtics nos dois confrontos das finais. Porém, o camisa 0 não vem com partidas ruins, passando mais a bola e quase com médias de triplo-duplo, mas decepciona no seu aproveitamento em arremeços de quadra, com apenas 31,6% de acertos.

Nas finais de 2022, comparando com a final deste ano, Tatum teve médias inferiores em rebotes e em assistências, 6,8 e 7, respectivamente. Mas em pontos por jogo, Jayson teve uma média maior, com 21,5. Na decisão contra os Warriors, as duas maiores pontuações do camisa zero vieram em derrotas.

