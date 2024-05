Thiago Monteiro vibra em Roma (Foto: Internazionali di Roma)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 10:37 • Roma (ITA)

Thiago Monteiro, número 106 do mundo, teve sangue frio neste domingo, venceu batalha na raça salvando match-point e se garantiu nas oitavas de final no Masters 1000 de Roma, na Itália, jogado no saibro.

O cearense passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic, 58º colocado e algoz do top 8, Casper Ruud, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 4/6 7/6 (8/6) após 2h37min.

O brasileiro atinge seu maior resultado em um torneio de Masters 1000 estando pela primeira vez nas oitavas e quebra um jejum brasileiro, desde 2016 exatamente em Roma, que um tenista do país não estava nas oitavas de um torneio desse porte no masculino. A última vez havia sido com Thomaz Bellucci onde perdeu para Novak Djokovic.

Monteiro irá enfrentar o vencedor do americano Ben Shelton, cabeça de chave 12, e o chinês Zhizhen Zhang, 56º.

O jogo

Monteiro começou a partida muito bem, conseguindo duas quebras no sexto e oitavo games para fechar por 6/2. Ele levou um quebra no começo do segundo set, tentou reagir, mas Kecmanovic fechou bem a porta confirmando o saque.

O terceiro set foi tenso. O sérvio largou na frente, abriu uma quebra em 3/1, mas Monteiro foi buscarm virou o jogo para 4 a 3 e o duelo foi seguindo saque a saque até o tie-break. Kecmanovic abriu uma miniquebra, mas Monteiro logo empatou, depois o sérvio teve 5 a 3, mas cometeu erro e permitiu o empate. Thiago salvou um match-point jogando com segundo saque, indo pra cima após devolução curta do rival. Ele sacou bem e fechou o jogo em sua primeira oportunidade.