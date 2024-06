Interlagos cita recomendação da Polícia Civil e cancela etapa do Moto1000GP

Moto1000GP seria realizado em Sâo Paulo (Foto: Divulgação / MotoGP / Grelak Comunicação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 26/06/2024 - 10:01 • São Paulo (SP)

A direção do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, cancelou a realização da etapa deste fim de semana do Moto1000GP. De acordo com o campeonato nacional de motovelocidade, a decisão unilateral foi motivada por uma recomendação da Polícia Civil, que ainda investiga a morte de Lorenzo Somaschini.

No último dia 18, o argentino de apenas 9 anos se tornou a sexta vítima fatal de acidentes no Superbike Brasil em sete anos. Somaschini fazia a estreia na pista de São Paulo, mas, em um treino livre da Honda Junior Cup, caiu na saída do Pinheirinho e não resistiu às lesões.

Diferente do Superbike Brasil, que teve a chancela retirada no início do ano, o Moto1000GP é um campeonato homologado pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo). O certame, no entanto, também conta com a participação de pilotos menores de idade, já que a R15 permite competidores de 9 a 15 anos e a R3 aceita inscrições a partir dos 12.

A disputa em Interlagos, aliás, marcaria o retorno da Yamaha ao circuito paulistano, já que marca dos diapasões deixou de correr em Interlagos em 2019, quando suspendeu a participação no Superbike Brasil. A fabricante, que organiza a R3 Cup, condicionou o retorno à compra das barreiras infláveis homologadas pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo), que já estão em uso no Moto1000GP. O próprio campeonato não tinha corrido em Interlagos desde que retomou as atividades, em 2023.

Em nota enviada à imprensa, o Moto1000GP lamentou o “cancelamento unilateral” e disse que foi pego de surpresa, já que, desde o início da semana, a estrutura do evento estava sendo montada.

- A organização do MOTO1000GP informa que foi surpreendida nesta terça-feira (25), às 17h53, pelo cancelamento unilateral do GP Motul, decisão tomada pelo Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). A terceira etapa do campeonato estava marcada para os dias 29 e 30 de junho. Desde a manhã de segunda-feira, 24 de junho, a estrutura para o evento estava em processo de montagem. Segundo a direção do Autódromo de Interlagos, a suspensão ocorre por recomendação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, responsável pela investigação do acidente ocorrido em 14 de junho, que vitimou o jovem piloto Lorenzo Somaschini - disse a nota.

- Neste momento, a direção do MOTO1000GP está reunida para estudar a viabilidade do reagendamento da etapa, conforme datas já sugeridas pela direção do autódromo - apontou.

- A organização recebe com tristeza o cancelamento, mas acata a decisão. O MOTO1000GP tinha grande expectativa para a realização desta etapa. Assim que possível, informaremos todos os pilotos, equipes, patrocinadores e espectadores do campeonato sobre os próximos passos. Nos próximos dias, atualizaremos todos sobre as novas decisões - encerrou.

O GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!, procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo pedindo detalhes sobre a recomendação feita pela Polícia Civil e aguarda retorno. O Autódromo de Interlagos também foi procurado.