Indian Wells: as tenistas Bia Haddad e Luisa Stefani estão nas quartas de final das duplas

Publicada em 12/03/2024 - 00:49 • Indian Wells (EUA)

Nesta segunda-feira (11) à noite, as brasileiras Bia Haddad e Luisa Stefani alcançaram a fase quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O torneio de piso duro distribui cerca de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões).

Bia Haddad, número 17 do mundo nas duplas e atual vice-campeã na modalidade em Indian Wells, segue na competição ao lado da americana Taylor Townsend. As duas derrotaram a dupla japonesa de Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 10/7, em jogo realizado na quadra 6, do Indian Wells Tennis Garden.

A brasileira e a americana chegaram a estar perdendo por 5 a 1 no segundo set. Conseguiram recuperar duas quebras, mas foram quebradas no saque de Townsend. No terceiro set, elas andaram na frente o tempo todo e liquidaram o jogo no segundo match-point, com erro de rivais.

Agora, elas enfrentam a dupla da australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova, cabeças de chave 3, já nesta terça-feira, em torno das 21h30, hora de Brasília.

Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs derrotaram a parceria da chinesa Hanyu Guo com a norueguesa Ulrikke Rikeri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, após 1h20min de duração. Stefani e Schuurs tiveram o domínio da quadra, no primeiro set. Fácil. O segundo set até que foi disputado, com quebras dos dois lados. A dupla da brasileira abriu 3 a 1, mas permitiu a virada. Correu atrás e confirmou a vitória.

O próximo compromisso delas será contra as cabeças de chave 1, a belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh, no que será o tira-teima. Stefani e Schuurs venceram em Doha, nas quartas, e perderam no Australian Open, na mesma fase.

A DERROTA

Já brasileiro Marcelo Melo, número 55 do mundo, não se deu bem. Melo e o alemão Alexander Zverev foram superados no torneio masculino. Eles caíram diante dos cabeças de chave 2, o croata Ivan Dodig e o americano Austin Krajicek, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.